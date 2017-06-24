Bakırköy'de patlama. Ortalık savaş alanına döndü

Bakırköy'de bir işyerinde meydana gelen patlamada ortalık adeta savaş alanına döndü. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan çok sayıda işyeri, ev ve park halindeki araç ile bir banka şubesi de zarar gördü. Paniğe kapılan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü

Olay, saat 06.15 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Camii Sokak üzerindeki pastane olarak kullanılan bir işyerinde meydana geldi. Dükkanda kimsenin bulunmadığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok işyeri, ev ve park halindeki araçlar zarar gördü. Mahalle sakinleri hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın meydana geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri ise zarar gören apartman dairelerine yangın merdiveniyle çıkarak kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Patlamanın sabahın erken saatlerinde olması nedeniyle o sırada sokakta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar, büyük bir gürültüyle patlamanın meydana geldiğini ve bu nedenle paniğe kapıldıklarını söyledi.





İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri olayın meydana geldiği işyerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada, bir itfaiye eri işyerinde gaz kaçıran bir tüpe rastladı. İtfaiye eri tüpü hemen omzuna alarak dışarıya çıkardı ve burada tüpü etkisiz hale getirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın meydana geldiği alanda araştırma yaptı. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.

