Baldızını ve kayınpederini öldürdü

Antalya'da bir kişi kayınpederini ve baldızını öldürdü, iki kişiyi de yaraladı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde Tacit Öz, tabancayla kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Bilem İçoğlu'nu öldürdü. Olayda 2 kişi de yaralandı.

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