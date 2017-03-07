Balık avlarken denize düşen genç, boğularak öldü

Balık avlarken denize düşen genç, boğularak öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç balık avlamaya çalışırken deniz düştü. 27 yaşındaki Özgür Özkan boğalarak hayatını kaybetti


Bandırma sahilindeki olay dün meydana geldi. 27 yaşındaki Özgür Özkan, mendirekte oltayla balık tutmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden Özkan denize düştü.

Özkan'ın denize düştüğünü gören iki genç Özkan'ın 'ayağım kaydı kurtarın beni' diyerek bağırdığını duydu. Özkan daha sonra denizde birden bire kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz gencin cesedini denizden çıkardı.


 

Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #bandırma #ölüm #boğulma
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