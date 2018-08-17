Balık tutmaya giden baba ve oğuldan acı haber!

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde Fakri Kıran (45) ve oğlu Erkan Kıran (10), balık tutmak için gittikleri baraj gölünde boğularak yaşamını yitirdi

Balık tutmaya giden baba ve oğuldan acı haber!
17 Ağustos 2018 Cuma 11:01

Olay, dün Hilvan ilçesi Akçaören Mahallesi'nde meydana geldi. Sıvacılık yapan Fakri Kıran, oğlu Erkan ile birlikte dün öğleden sonra balık avlamak için Atatürk Baraj gölü kıyısına gitti. Akşam saatlerine doğru yakınları, baba ve oğluna cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı, cevap alamayınca da bölgeye gitti. Baraj gölü kıyısında Fakri ve oğlu Erkan Kıran'a ait elbise ve balık malzemelerini bulan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sualtı polislerinin yaptığı aramalarda, baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Fakri Kıran ve oğlu Erkan'ın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #baba oğul ölüm #balık tutma ölüm
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