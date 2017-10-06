Balıkesir Belediye Başkanı da açıklama yaptı: İstifa yok!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddia edilmişti. Başkan Uğur'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü gündeme bomba gibi düşmüştü.



Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafı sessizliğini korurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'dan açıklama geldi. Uğur, kendisinin Erdoğan ile görüşmediğini söyledi.



İstifa ile ilgili de konuşan Uğur, görevinin başında olduğunu ve de istifanın söz konusu olmadığını açıkladı.