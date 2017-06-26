Balıkları biberonla besliyorlar

Antalya'da günde 2 binin üzerinde ziyaretçi çeken akvaryumda biberonla beslenen balıklar, ilgi odağı haline geldi

Antalya'da 10 bini aşkın balığın bulunduğu dev akvaryum, yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak mekanları arasında yer alıyor.Birbirinden ilginç 4 tematik bölümde Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Atlas ve Pasifik okyanuslarından kesitler sunuluyor.



Antalya ve çevresindeki su altı yaşamından örneklerin de olduğu 7,5 milyon litre hacimli akvaryumda 180 köpekbalığı yer alıyor.Köpekbalığı besleme seansları



İşletmenin genel müdürü Kemal Kumkumoğlu, ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, zihinlerinde güzel anılar bırakmak istediklerini vurguladı.Bunun için her gün 12.00'de köpekbalığı besleme şovu yaptıklarına dikkati çeken Kumkumoğlu, "Akvaryumda 180 köpek balığı var. Aslında korkulacak bir şey olmadığını gösteriyoruz. Yine her gün saat 14.00'te 'koi' balıklarını biberonla besleme etkinliğimiz var." diye konuştu.Kumkumoğlu, ziyaretçilerin çoğunun giriş saatlerini balıkların beslenme saatine göre ayarladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu balıkları bebek gibi besliyoruz. Katılımcılarda inanılmaz heyecan yaratıyor. Bakıcılarımız özel hazırladıkları sıvı balık mamalarını biberonlara koyuyor. 'Koi' balık havuzu önünde olan turistler, biberonlarla balıkları besleme ayrıcalığını yaşıyor. Biberonu emen balıklar, dakikalar içinde yemi bitiriyor. Balıkları besleyecek kişinin yaşı çok önemli değil. Biberonu tutabilecek çocuklardan yetişkinlere kadar herkes beslenme etkinliğinde yer alabilir.

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