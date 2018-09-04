Balkon camını kırarak girdiği evde dehşet saçtı!

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), eski eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Olayda yaralanan Bedriye Kargı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekipleri de olaydan sonra kaçan Turan Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eski eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve annesi Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda yaralanan Bedriye Kargı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan Hediye Kargı ile oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.

KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için ilçede yol güzergahlarında denetim ve kontrollerde bulundu, MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.