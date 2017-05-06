Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Şanlıurfa'da bir binanın birinci katındaki balkondan düşen çocuğu, olayı gören esnaf havada yakaladı.



İddiaya göre, Şanlıurfa Bağlarbaşı Mahallesi’nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Ç., çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti.



Korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı. Bu esnada olaya şahit olan esnaflar ise ellerini açıp, Elif’i havada yakaladı. Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı,bir bakkalın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.





