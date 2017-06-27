Balkondan düşen çocuk öldü

ISPARTA'da, balkondan düşen 2 yaşındaki Muhammet Emir Gündoğan öldü

Eğirdir İlçesi Altınkum Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda bir binanın 5'inci katındaki dairenin balkon korkuluklarına tırmanan Muhammet Emir Gündoğan, dengesini yitirince beton zemine düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Muhammet Emir Gündoğan, daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Emir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eğirdir’de vatani görevini yapan baba Bayram Gökdoğan’ın tayininin çıktığı, bu nedenle kaza sırasında anne ve babanın evde eşya toplarken Muhammet Emir'in balkondan düştüğü belirtildi. Muhammet Emir Gündoğan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep’e götürüldü.

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