Balkondan otomobil üzerine düşen kadın öldü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 45 yaşındaki İçim Tiryakioğlu yaşamını yitirdi. Polis, yalnız yaşayan Tiryakioğlu'nun düşme sonucu mu öldüğünün yoksa intihar mı ettiğinin araştırıldığını bildirdi

Aslen İstanbullu olan İçim Tiryakioğlu, dün saat 20.30 sıralarında, Hayrettinpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki, Yalı Apartmanı'nın 5'inci katındaki evinin balkonundan park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Tiryakioğlu, ağır yaralandı. Gürültüye koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryakioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, 30 yıldır Ayvalık'ta yaşadığı öğrenilen Tiryakioğlu'nun balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu bildirdi. Tiryakioğlu'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinini ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Tiryakioğlu'nun olaydan bir süre önce market alışverişi için ayrıldığı eve döndüğünde acı haberi alan erkek arkadaşı Kaya Aytanç, sinir krizi geçirdi. Aytanç'ı polisler ve çevredekiler sakinleştirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







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