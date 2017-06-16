Bank Asya'nın yöneticilerine gözaltı kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Bank Asya yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. 2014 yılından bankanın TMSF'ye devrine kadar geçen süreçte görev alan 87 üst düzey yönetici hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Bank Asya yapılanmasına yönelik, "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Örgüte finansman sağlama" suçlarından başlattığı soruşturmayı yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.



Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Bank Asya'da 1 Ocak 2014 tarihinden TMSF'ye devrine kadar geçen süreçte görev yapan 87 üst düzey çalışan hakkında başlatıldığı, bu çalışanlardan bir kısmını başka suçlardan tutuklu olduğu, 8'inin adresinin yurt dışında bulunduğu, kalan 78 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.



47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Açıklamada, bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurularak bu kişilerden 70'i hakkında arama ve el koyma kararı alındığı belirtilerek, "Haklarında arama ve gözaltı kararı verilen şüphelilerden 47'si gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin bir kısmını firar ve bir kısmının da yurt dışında bulundukları tespit edilmiştir" denildi.Gözaltına alınan 47 kişi için 7 günlük gözaltı süresi verildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam edildiği kaydedildi.