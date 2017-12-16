Banker masa lambası fiyatları

Banker Masa Lambası Modeli En uygun fiyat avantajı ile OFİSEL.COM’dan sahip olabilirsiniz. Banker Masa Lambası Modeli 2017 Yılının en çok satan Masa Lambası modelidir. Masa Lambası modelleri arasında Banker Masa Lambası Modeli Yeşil Camlı olan modelinin çok önemli bir motivasyon özelliği yer almaktadır. Yeşil camının vermiş olduğu Motivasyon Banker Masa Lambasının her ortamda kullanılan bir Masa Lambası olmasını sağlıyor.

BANKER MASA LAMBASI YEŞİL CAMLI

Banker Masa Lambası Modelinin Orjinali Yeşil Camlıdır. Yeşil Camlı Masa Lambası modelleri ve çeşitleri arasında en çok kullanılan ve tercih edilen modelidir. Masa Lambası Modellinin özelliği, Gövdesinin Sarı Kaplama ve Camının Yeşil olması ortama kattığı asil duruş, Banker Masa Lambası modelinin Masa Lambaları arasında en Asil Masa Lambası olmasını gösteriyor. Tüm iç mimarların tercihi olan Banker Masa Lambası OFİSEL.COM firmasının ithalatını kendisinin gerçekleştirdiği bir masa lambası modelidir.

BANKER MASA LAMBASI ÖZELLİKLERİ

Banker Masa Lambası Özellikleri arasında Yeşil Camının özeliklerinden bahsetmekte fayda vardır. Banker Masa Lambasının Yeşil Camı tamamen el yapımı bir camdır ve masa lambaları arasında el yapımı olan tek masa lambası Banker Masa Lambası Modelidir. Yeşil Cam bölümü üfleme cam olarak üretim yapılmaktadır. Piyasada cam bölümü Plastik olan ve 50 TL modelleri yer almaktadır. Bu tip Masa Lambaları ampulun ısısından erime yapmaktadır. Buda kötü olaylara sebebiyet verebilir lakin OFİSEL olarak satışını gerçekleştirmiş olduğumuz Banker Masa Lambasının Yeşil Cam bölümü %100 Cam özelliğe sahiptir. E-27 İtalyan Duy kullanılmış olup 1.Kalite yanmaz duy malzeme kullanılmıştır.

BANKER MASA LAMBASI NEREDEN ALINIR ?

Orijinal Banker Masa Lambası Modeli satışı sadece www.ofisel.com online satış mağazamızda bulabilirsiniz. Banker Masa Lambası alımında en Uygun fiyat ve Kalite sadece OFİSEL online mağazasında olup orijinal paketinde ve komple köpük malzeme içerisinde sizlere ulaştırılmaktadır. OFİSEL olarak satın aldığınız ürünlerde teslim sonrası 3 gün içinde kargodan tarafınıza kırık ulaştığı bilgisi aktarılması halinde Ücretsiz Olarak Yedek Cam Gönderimi Ofisel tarafından sağlanacaktır.

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