Baraja giren 3 çocuk boğularak öldü!

Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Baraja giren 3 çocuk boğularak öldü!
23 Haziran 2018 Cumartesi 15:51

Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak'ı ardından da Mustafa Altan'ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alibeyköy #baraj #baraj boğulma
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