Baraja giren iki kuzen öldü!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı bir mezrada serinlemek için baraj göletine giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı Tali mezrasında amca çocukları olan Turan (19) ve Mehmet Akbulut (14) dün öğle saatlerinde serinlemek için köyde bulunan baraj göletine girdi. Uzun süre kendilerinden haber alamayan yakınları gölete geldi. Kuzenlerin giysisini gören ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Suyun çamurlu ve sıfır görüş açısı nedeniyle ekipler dün akşam geç saatlere kadar aramayı sürdürdü ancak sonuç alamadı.

Çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Turan ve Mehmet Akbulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan kuzenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan ve Mehmet Akbulut'un cenazaleri, yapılacak otopsinin ardından Tali mezrasında defnedilecek.