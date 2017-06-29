Barış Akarsu, doğum gününde mezarı başında anıldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 38'inci doğum gününde Bartın'ın Amasra İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Annesi Hatice Akarsu, babası Selahattin Akarsu ve yaklaşık 20 kişi, genç şarkıcının fotoğraflarını taşıyıp şarkılarını söyleyerek Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Akarsu'nun yakınları ve hayranları mezarı başına çiçekler bırakarak dua etti.



Oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşı döken Hatice Akarsu, "Bugün oğlumun doğum günü. Bugün onu hatırladık. Oğlumun her yerden hayranı geldi. Şimdi oğlumu mezarı başında ziyaret ediyoruz. Zaman çabuk geçti. Sanki dünmüş gibi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bütün yüreklerime giren yavruma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizleri Barış'ın hayranları ayakta tutuyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alperen Pehlivan da Akarsu'nun hayranı olduğunu söyleyerek, "10 yıl önce Barış Akarsu öldüğünde kendime bir söz verdim. Barış abi öldüğünde ben 10 yaşındaydım. 'Bir gün büyüyüp kendi ayaklarımın üzerinde durduğum gün Barış ağabeyimin mezarına gideceğim' demiştim. Şimdi onu gerçekleştiriyorum. Barış Akarsu’yu hiç unutamıyoruz" diye konuştu.

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