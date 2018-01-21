Barışmayan eski sevgilisini öldürdü, tutuklandı

KARAMAN'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Ceyda Aycan'ı (18) tabancayla öldüren Durmuş Türkiş (29), tutuklandı. Türkiş'in, ifadesinde ''Onu çok sevdiğimi, barışmak istediğimi söyledim. Reddedince korkutmak için tabancayla yere ateş açtım. Ona nasıl isabet etti bilmiyorum'' dedi

Olay, geçen 2 Ocak günü saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan parkta meydana geldi. Durmuş Türkiş, eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş Türkiş, olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş Türkiş, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



CİNAYET ARDINDAN GAZİNODA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ



Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Durmuş Türkiş'in, Karaman'dan ayrılıp sahte kimlikle telefon hattı aldığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Türkiş'in, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir gazinoda işe başladığını ve sahte kimlikle bir otelde konakladığını saptadı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, dün Polatlı yakaladı.



KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ



Gözaltına alınan ve yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Türkiş'in, ifadesinde korkutmak için ateş ettiğini ileri sürdüğü ifade edildi. Türkiş'in, ifadesinde, ''Onu unutamamıştım. Tekrar barışmak için parka çağırdım. Bir arkadaşıyla parka geldi. Ceyda'ya onu sevdiğimi ve barışmak istediğimi söyledim. Ceyda benimle barışmak istemediğini söyledi. Bende Ceyda'yı korkutmak için belimdeki silahı çıkararak yere doğru ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı, bilerek öldürmedim. O mermilerin nasıl Ceyda'ya isabet ettiğini bilmiyorum" dedi. Türkiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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