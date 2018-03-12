Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını

Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı.Kaynak: DHA
Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.
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