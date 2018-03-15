Başaran çifti gözyaşlarına boğuldu

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan son yolculuklarına uğurlandı. Mina'nın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Başaran çifti gözyaşlarına boğuldu

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine çevrildi.

ACILI ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran, tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.


NİŞANLISI TABUTUNUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI


Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı.

EŞİNİN FULARINI BOYNUNDAN HİÇ ÇIKARMADI

Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, eşinin tabutunun yanından ayrılmadı. Eşinin fularını da bir an olsun boynundan çıkarmadı.

Etiketler; #mina başaran cenaze #iran #jet düşme
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