Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, 'İsrail’i şiddetle lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz' dedi

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldıklarını belirterek 'İslam İşbirliği Dönem Başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık. Cuma günü saat üçte Yenikapı meydanında yapılacak büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum' diye konuştu.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sabah acı bir haber aldık. Malatya Darende’de AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcı Sıraç Bingöl ve Emrullah Ataş, seçim işlerinden sorumlu kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun mekanları cennet olsun.

"ABD YÖNETİMİNİ KINIYORUZ"

Maalesef İsrail’in devlet terörüne şahit olduk. İsrail’i şiddetle lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. TBMM’de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımızın Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanını atılmış kurşunlardır.

"128 ÜLKENİN İRADESİNİ YOK SAYDI"

İsrail’in şiddetine kol kanat geren ABD yönetimi bilmelidir ki zulüm insanlara kurşun yağdıranları abad etmeyecektir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz. Bu karar yok hükmündedir. ABD yönetimi BM’de 128 ülkenin iradesini yok saydı sonu. 60 insanın hayatı. ABD büyükelçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçti.

"İSLAM DÜNYASI BERABERLİK GÖSTERMEK ZORUNDADIR"

İslam ülkeleri İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimlere karşı İslam dünyası insanlık birlik beraberlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır kalmayacaktır.

"BİR DİZİ KARAR ALDIK"

Sayın Cumhurbaşkanımız, bir resmi ziyaret amacıyla Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Dün yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı ve cumhurbaşkanımız ile istişarelerimiz sonucu, bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldık. Cuma günü itibariyle İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık.

1967 sınırları dahilinde başkenti doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut olması bölgede barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Cuma günü ayrıca zirveden sonra Yenikapı’da büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat üçte Yenikapı meydanında yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Bu, milletimizin kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve Yenikapı ruhunun tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır.

"YALAN YANLIŞ BEYANDA BULUNUYORLAR"

Bizim siyasetimiz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak olmuştur. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyecektir. İnşallah emeklilerimize Haziran ayında ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri diyor ki “ödeme yapmayacaklar. Yapsalar da 1000 TL’den az ödeme yapılacak.”

Kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar.

"BU YALANLARI ATANLARA SÖYLÜYORUM"

Buradan bir kez daha bu yalanları atanlara milletin kürsüsünden şunu söylüyorum: AK Parti’nin sözü senettir. Söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir.

Bunun kararı alınmıştır. Ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize 1000 TL bayram ikramiyesi verilecektir nokta. Eline geçen para brüt değil net.

Sadece emeklilerimiz değil şehit yakını ve gazilerimiz de yararlanacak. Şampiyon sporcular da yararlanacak. Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.

"BU SEÇİMİN BİR ÖZELLİĞİ DAHA VAR"

24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için sandık konacak bir de milletvekilleri için sandık konacak. Yani yasama meclisini de millet seçecek yürütme heyetini de millet sandıkta seçecek. Öyle “ben vekilleri seçeyim Ankara’ya göndereyim vekiller orada aralarında toplansınlar hükümet kursunlar” meselesi yok. Çünkü orada katakulli çok oluyor. Vatandaş bunu gördü “artık yeter” dedi. “Söz de benim karar da benim kimi seçeceğime ben karar vereceğim” diyor.

İnşallah yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz 24 Haziran'da.

Bu seçimin başka bir özelliği daha var, artık güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Çünkü iktidar olmak isteyen milletin yüzde 50’den fazla oyunu almak mecburiyetinde alamazsanız iktidar olamıyorsunuz.

"BİR DEDİKODU YAYIYORLAR"

Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar: “Efendim işte cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçelim de gerisi önemli değil.” Gerisi de çok önemli çünkü meclis de cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak onun önünü açacak.