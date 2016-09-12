POLİS MEMURU İÇİN KIZ İSTEDİ



Haber Kaynağı: DHA

Girişte tören mangası ve çevik kuvvet şube müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım'ı içeride de kadın çevik kuvvet polisler çikolata ve kolonya ikramı ile karşıladı. Daha sonra Yıldırım, yerleşkede polislerle kahvaltı etti. Kahvaltı esnasında polislerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, Muhammed Fatih isimli bir polisin eş adayının ailesini de aradı. Yıldırım telefonda eş adayı ile konuşarak "Hayır işlerinde acele etmek lazım. Bu sene düğün olursa katılacağım" dedi. Bu esnada masada bulunan polis memurlarının da sohbetten keyif alarak güldüğü görüldü.Bu diyalog üzerine Emre isimli bir başka polis memuru ise dünürlük yapması için Başbakandan ricada bulundu. Başbakan Yıldırım kızın ailesini aradı. Polis memurunun kız arkadaşının telefona çıkması üzerine, "Senin annen yok mu, seni isteyeceğiz" diyerek güldü. Tüm polis memurlarının da oldukça güldüğü bu diyalog sonrasında Başbakan Binali Yıldırım kızın ailesi ile telefonda görüştü. Polis memuru Emre için kız isteyen Yıldırım'a aile de olumlu yanıt verdi.Yaklaşık bir saat burada kalan Yıldırım polis telsiziyle de emniyet teşkilatının bayramını kutladı. Bayramlaşma ziyaretine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.