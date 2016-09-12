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    • Başbakan, bir polis için telefonda kız istedi

    Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından camiden ayrıldıktan sonra Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'ne giderek polislerle bayramlaştı. Bir polis memuru için kız isteyen Başbakan Yıldırım, bir polisin eş adayının ailesini de aradı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 14:39
    Başbakan, bir polis için telefonda kız istedi
    Girişte tören mangası ve çevik kuvvet şube müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım'ı içeride de kadın çevik kuvvet polisler çikolata ve kolonya ikramı ile karşıladı. Daha sonra Yıldırım, yerleşkede polislerle kahvaltı etti. Kahvaltı esnasında polislerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, Muhammed Fatih isimli bir polisin eş adayının ailesini de aradı. Yıldırım telefonda eş adayı ile konuşarak "Hayır işlerinde acele etmek lazım. Bu sene düğün olursa katılacağım" dedi. Bu esnada masada bulunan polis memurlarının da sohbetten keyif alarak güldüğü görüldü.

    POLİS MEMURU İÇİN KIZ İSTEDİ

    Bu diyalog üzerine Emre isimli bir başka polis memuru ise dünürlük yapması için Başbakandan ricada bulundu. Başbakan Yıldırım kızın ailesini aradı. Polis memurunun kız arkadaşının telefona çıkması üzerine, "Senin annen yok mu, seni isteyeceğiz" diyerek güldü. Tüm polis memurlarının da oldukça güldüğü bu diyalog sonrasında Başbakan Binali Yıldırım kızın ailesi ile telefonda görüştü. Polis memuru Emre için kız isteyen Yıldırım'a aile de olumlu yanıt verdi.

    Yaklaşık bir saat burada kalan Yıldırım polis telsiziyle de emniyet teşkilatının bayramını kutladı. Bayramlaşma ziyaretine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Binali Yıldırım, Yıldırım Kız Isteme

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