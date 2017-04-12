Başbakan, klasik otomobille yollarda

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İstanbul'da katıldığı "Erzincanlılar Buluşması"na klasik otomobille gitti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Başbakan Yıldırım'ı burada oğlu Bülent Yıldırım'ın 1976 model "24" plakalı klasik otomobili bekliyordu.  Başbakan Binalı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım  klasik otomobilin arka koltuğuna bindi. Aralarına da torunlarını aldılar. Aracın sürücü koltuğuna ise Bülent Yıldırım geçti, yan koltuğunda ise eşi yer aldı.

Başbakan Yıldırım, eşi, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki "Erzincanlılar Buluşması"na giderken de yol boyunca görüntülendi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #başbakan #binali yıldırım
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