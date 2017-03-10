Başbakan Yıldırım yarın Balıkesir ve İzmir'de

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yarın (cumartesi) Balıkesir ve İzmir'e gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 11 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde partililer tarafından karşılanacak. Yıldırım, daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret edecek. Saat 16.00'da ise Kuva-yi Milliye Meydanı'nda halka seslenecek. İstanbul'dan uçakla Balıkesir'e gelecek Başbakan Yıldırım'ın gelişi öncesi Balıkesir'de kentin dört bir yanı "Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor" yazılı afiş ve pankartlarla süslendi. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Başbakanımızı Balıkesir'de coşkuyla karşılayacağız. Halkımızı mitingimize bekliyoruz " dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir mitinginin ardından İzmir'e gelecek. Saat 18.00'de partisinin yeni yerine taşınan İzmir İl Başkanlığı binasını hizmete açacak, binanın balkonundan halka seslenecek. Başbakan Yıldırım, saat 20.00'de Türkiye'nin her yerinden davetli Romanlar'la Hilton Oteli'nde akşam yemeği yiyecek. Yaklaşık 700 kişinin katılımının beklendiği yemekte Başbakan Yıldırım, referandum için 'evet' oyu isteyecek.

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