Başına 1 milyon TL ödül konulan terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri ile Bingöl il sınırı arasında devam eden hava destekli operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında, PKK terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla Hava Kuvvetleri desteğinde 5 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu başarıyla devam etmektedir." ÖNCE UÇAKLAR, SONRA KOMANDOLAR VURDU



Diyarbakır Valiliği, sürdürülen operasyonda dün saat 17.00 ile bugün saat 13.00 arasında ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Valilik açıklamasında, bugün saat 13.00'a kadar devam eden operasyondaki gelişmelere yer verilirken şöyle denildi:



"İcra edilen operasyon kapsamında, 6 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 7 Mart 2017 günü saat 13.00 itibariyle; Lice ilçesi, Güldiken köyü Eskiköy Mezrası mülki sınırları içerisinde temas araması faaliyeti esnasında saat 18.05 sıralarında tespit edilen 4 kişilik dinamik bölücü terör örgütü mensubu Hava Kuvvetleri unsurlarınca saat 22.20 sıralarında ateş altına alınmış, bölgede temas araması icra etmek maksadıyla 2 jandarma komando timi saat 23.00 sıralarında hava hücum harekatıyla hedef bölgesine sevk edilmesi sonucunda girilen silahlı çatışma sonrasında 4 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 11 adet kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 120 adet kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 7 adet el bombası, 1 adet glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca mühimmatı, 3 adet sırt çantası, 2 takım kar elbisesi, 3 adet silah temizleme yağı, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yapılan ön incelemede cesetlerden birinin 22 ayrı suçtan aranma kaydı (7 adet devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, 8 adet silahlı terör örgütünü üye olma, 1 adet kamu malına zarar verme, 2 adet adam öldürme, 4 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) bulunan ve kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır ilinde 7 ayrı mayın/El yapımı patlayıcı patlatması olayının faili olan bölücü terör örgütü mensubu Erhan-Siser (K) Edip Yetüt'e ait olduğu değerlendirilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında Diyarbakır-Bingöl il sınırları kuzeyindeki Bingöl ili mülki sınırları içerisindeki birlikler de dahil olmak üzere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



BAŞINA 1 MİLYON ÖDÜL KONULMUŞTU

Diyarbakır’ın Lice İlçesi'nde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil listede' arananlar listesinde bulunan 'Erhan Sise'r kod adlı Edip Yetüt olduğu ortaya çıktı. 1986 Siirt doğumlu PKK'lı Yetüt'ün 22 ayrı suçtan arandığı ve Diyarbakır’da 7 ayrı el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırının faili olduğu belirtildi.