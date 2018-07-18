Başında 80 saçma ile yaşıyor

Batman'ın Sason ilçesine 13 yıl önce misafirliğe gittiği akrabasının temizlediği tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan Cuma Araz (30), başındaki 80 saçma ile hayatını sürdürüyor

Başında 80 saçma ile yaşıyor
18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01

Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cuma Araz, 2005 yılında Altıdere köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Akşam saatlerinde sohbet sırasında akrabasının temizliğini yaptığı av tüfeği, kazada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cuma Araz'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Araz, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde uzun süre tedavi gördü.

Burada çekilen röntgeninde tek tek görülen saçmalarla 13 yıldan beri yaşamak zorunda kalan Araz, "Bugüne kadar doktorlar hiç ameliyat etmedi. Bana, kafamda bulunna 80 saçmanın bir zararının olmadığını söylediler. Saçmalardan iki tanesi, kafatasımı delerek beyin zarında takılıp durduğunu söylediler. İki tanesi ise ses tellerime zarar verdi. Artık vücudumdaki bu saçmalardan kurtulmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana destek olmasını istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Ve tüm zamanların rekoru kırıldı... Akın akın geliyor
Sonraki Haber
Karşıyakalı Doğukan için Fenerbahçe iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.