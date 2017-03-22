Başka Dünyaların Ustaları geliyor!

Başka Dünyaların Ustaları, duyamadıklarımızı çalmak, göremediklerimizi çekmek, yaşayamadıklarımızı oynamak ve hissedemediklerimizi yapmak için geliyor.



Hayata dezavantajlı başlangıç yapan bireylere destek verme arzusundan doğan Başka Dünyaların Ustaları Projesi, aynı amaç uğrunda çalışan bir grup sanatçı, uzman, eğitmen, aktivist, gönüllü ve ebeveynin katılımıyla da şekillenerek Ocak 2017’de hayata geçti.



Proje kapsamında 40 otizm tanılı birey, uzmanlar gözetiminde, alanında başarılı sanatçılarla beraber 4 farklı alanda atölye çalışmalarına katılacak ve 5 aylık periyodun ardından gerçekleştirilecek performanslarda yer alacak.



Uzun yıllar otizmli yetişkin ve çocuklarla çalışan deneyimli ekibin süpervizörlüğünü Psikolog Çiğdem Aydın yürütüyor. Müzik, tiyatro, fotoğraf ve seramik başlıklarında 4 farklı atölyeden oluşan ve Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde (TAK) gerçekleşen eğitimler 5 ay sürecek.



Yaşdaş buddy’lerin desteğiyle



Atölye çalışmalarında, çeşitli disiplinlerden gelen uzman ve sanatçıların yanı sıra gönüllü buddyler de 40 otizm tanılı bireye eşlik ediyor. Tüm atölyelere katılan çocuk ve gençlerden oluşan buddyler, otizm konusunda bilgilendirilmiş tiyatro oyunculuğu öğrencileri. Bu yaşdaş öğrenciler, otizmli bireylere destek olmak üzere tüm çalışmalar sırasında onlarla beraber oluyor ve arkadaşlık ediyor.



Atölye çalışmaları klasik öğreten-öğrenen ilişkisinden ziyade daha esnek ve interaktif yürütülüyor. Bu çalışmalardaki temel yaklaşım, otizmli bireylerin bilgi, beceri ve yatkınlıklarını tanıyarak, bu yolda özenle hareket edebilmek. Bu doğrultuda atölyelerin başındaki uzman ve sanatçılar, katılımcı çocukları tanıdıkça gündemleri gözden geçirerek revize edecek ve gerekirse ihtiyaç doğrultusunda yeniden şekillendirecek.



