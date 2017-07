Başsavcı konuştu: En tehlikeli örgüt FETÖ!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde konuştu

FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu sorusuna yanıt veren Kocaman, "FETÖ bizim bugüne kadar bildiğimiz en sinsi, ihanette sınır tanımayan en alçak terör örgütü diyebiliriz. Yapabilecekleri örgütte sınır tanımıyor. Bazı örgütlerin omurgası var. Bunlarda o yok. Bunlar her kalıba girebilen, kesinlikle hafife alınmaması gereken Sürekli mücadele edilmesi gereken bir örgüt. Sayısız kumpasları var. En tehlikeli örgüt diyebilirim." dedi



Başsavcı Kocaman şu değerlendirmelerde bulundu:



11 BİN DOSYA, 57 BİN ŞÜPHELİ, 9 BİN TUTUKLU



"Ben şahsen her şeyi yapabileceklerini düşünüyorum. 15 Temmuz'u bu düzeyde kalkışabileceklerini düşünmemiştim. Sınır tanımazlar her türlü kötülükte."



"Darbe teşebbüsünden bu yana 33 dava açtık. 3940 sanık yargılandı. 2772 tutuklu var. Dosya sayımız 11.325, şüpheli 57565, tutuklu 9271dir. Bütün soruşturmalarımızı tamamladık. Darbeye karışan, karıştığı düşünülen bütün sanıklarla ilgili soruşturmalarımızı tamamladık."



"EN TEHLİKELİ ÖRGÜT"



"Geride daha incelenmemiş dijital veriler var, yeni tanık itirafçı beyanları geliyor. Bu görütü tamamen temizlemeden diğer örgütü temizleme şansı da azalıyor. Yeri geldiğinde DHKPC yeri geldiğinde PKK terör örgütleri ile işbirliği yapıyorlar. Bunların temizlenmesi birinci öncelik olmalı. En tehlikeli örgüt. Bunlara daha çok öncelik veriyoruz."



YENİ DARBE GİRİŞİMİ OLUR MU?



"Mücadelede bulunduğumuz noktanın iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen girmediklerdi birim kalmamış. Operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyorum."



"Yeni darbe girişimine ihtimal vermiyorum. Rehavete kapılalım anlamında söylemiyorum ama öyle güçleri kalmadı. Soruşturmalar devam ettikçe yeni elemanlara ulaşılacaktır. Büyük tehlike görmüyorum ama rehavete kapılmadan devam edilmeli."



"GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEKLER"



"Halkımız milletimiz müsterih olsun dosyalar çok dolu. Deliller çok sağlam. Ne kadar zekamızla alay etseler de özellikle darbeye karışanlar özellikle... Halkın üzerine ateş açanlar, günyüzü görmeyeceklerdir."



"ZEKAMIZLA ALAY EDİLDİĞİNİN FARKINDAYIZ"



Yargılama prosedürdür. Daha sonra AİHM'e gidebilirler. Zekamızla alay edildiğinin farkındayız. Ama bizim için önemli değil bu. Şehit yakınları gazilerimiz morallerini bozmasınlar. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alacaklar.



"TİTRESİNLER, KENDİLERİNE GELSİNLER"



"Üyeleri mantıksız üyeler. Orta zekada yapmayacakları işleri yapıyorlar. Rüyalarla motive etmeye çalışıyorlar. Örgütü motive etmek için hiçbir hedefleri tutmadı. Hala inanıyorlar. Bunu anlamamaları mümkün değil. Sağlıklı kafanın yapacağı işler değil. Buradan onlara da sesleniyoruz. Titresinler ve kendilerine gelsinler, yasalardan faydalansınlar."



KAÇ BYLOCK KULLANICISI VAR?



Türkiye genelinde 102 bin kişide bylock çıktığına dair liste geldi. Tüm illere gönderdik. İl bazlı çalışma yaptık. Binlerce FETÖ örügütüne bir haftada işlem yapma şansımız yok. Belli bir takvime yaydık.



HİÇ BASKI GÖRDÜNÜZ MÜ?



Baskı altında diyemeyiz ama zor dönemde zor bir görev üstlendik. Bir şikayetimiz sıkıntımız yok. Ufak tefek sorunlar oluyor. Ama kararlı şekilde görevimize devam ediyoruz.



15 TEMMUZ GECESİ AYDINLATILABİLDİ Mİ?



Yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz. FETÖ terör örgütünün her elemanı istihbarat örgütü elemanı gibi yaşıyor. Soruşturmalar devam ettiği için hedefimiz odur; aydınlığa çıkmayan bir şey kalmasın. Esas itibariyle bir çok şey aydınlandı. (Habertürk)