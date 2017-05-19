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Başsavcıdan Sözcü operasyonu ile ilgili ilk açıklama

Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili savcılıktan ilk açıklama geldi

Başsavcıdan Sözcü operasyonu ile ilgili ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.

Etiketler; #sözcü gazetesi
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