Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'dan acı haber geldi. Alınan bilgiye göre çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Batman'da çatışma: 2 asker şehit
31 Ağustos 2018 Cuma 10:04

Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyonda iki asker şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı.

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü.

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #asker şehit #şehit #batman
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