Batman'da hem bombalı hem silahlı saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. İlçe merkezinde de belediye başkanının yeğeni avukat Muhammet Işık’ın içinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, olay yerinden geçen başka bir araçtaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, bir öğretmen de hafif yaralandı

Bekirhan Jandarma Karakolu’ndaki askerlerin yoldan geçen araçlarda denetim yaptığı karakol önündeki kontrol noktasına saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla yaklaşan PKK’lı teröristler, patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi, takviye güvenlik gücü sevk edildi.



Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre PKK’lı teröristlerin bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.



GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI



BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Batman ile Kozluk ilçesi arasında bulunan kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Bedirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından çok sayıda vatandaş bölgede toplandı. Güvenlik güçleri, ikinci bir patlama olasılığı nedeniyle vatandaşlara dağılmaları yönünde anons yaptı. Ancak vatandaşlar dağılmamakta ısrar edince, güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Bunun üzerine vatandaşlar sağa sola kaçışırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Kozluk ilçe merkezinde Ak Partili Belediye Başkanı Veysi Işık’ın yeğeni avukat Muhammet Işık’ın bulunduğu otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Işık yara almazken, oradan geçmekte olan ve içerisinde 5 öğretmen bulunan başka bir araca kurşunlar isabet etti. Saldırıda 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ise hafif yaralandı. Saldırıdan sonra saldırganın bulunduğu aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik güçleri iki olayın bağlantılı olabileceği üzerinde duruyor.