Batman'da saldıran PKK'lılar, genç öğretmeni öldürdü

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde gasp ettikleri araca bomba yükleyen PKK'lı teröristler, önce Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın özel otomobiline ateş açtı, kaçarken 20 kilometre uzaklıkta jandarma kontrol noktasında yakalanacaklarını anlayınca patlayıcı yüklü aracı infilak ettirdi. Kozluk'taki saldırıda teröristlerin kurşunlarına hedef olan başka bir araçtaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirip 1 öğretmen yaralanırken, jandarma kontrol noktasındaki patlamada 2'si asker 3 kişi yaralandı. Teröristlerden 1'i patlamada öldü, kaçan diğer terörist aranıyor

PKK'lı teröristler saat 11.30 sıralarında önce Kozluk Belediye Başkanı Ak Partili Veysi Işık'ın özel otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Işık'ın bulunmadığı otomobilde yeğeni avukat Muhammet Işık saldırıdan yara almadan kurtulurken, teröristlerin kurşunları oradan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etti.



MÜZİK ÖĞRETMENİNİ KATLETTİLER



Saldırıda otomobilde bulunan öğretmenlerden Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, 1 öğretmen de yaralandı.



Yaralı öğretmen Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçak teröristlerin bulunduğu aracı da güvenlik g üçleri takibe aldı.



KONTROL NOKTASINDA PATLATTILAR



Kozluk ilçe merkezindeki silahlı saldırıdan sonra kaçan kaçan 2 PKK'lı saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bekirhan Beldesi'ne geldi. Bekirhan girişindeki Jandarma Karakolu önünde askerlerin görev yaptığı kontrol noktasında yakalanacaklarını anlayan teröristlerden biri inerek kaçtı, diğeri kontrol noktasına yaklaşıp, askerlerin yanında aracın içindeki bombayı infilak ettirdi.



Başka araçların da bulunduğu kontrol noktasındaki patlamada 2 asker ağır, 1 sivil ise hafif yaralandı. Bombayı patlatan terörist de patlamada öldü.



Patlamadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye birlikler sevk edilirken, yaralı askerler önce Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman'da yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı 2 asker helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Batman Valiliği, bugün Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin çifte saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:



"09.06.2017 Cuma günü saat 11.30 sıralarında Kozluk İlçemiz sınırları içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gasp edilen araç, Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı, yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk İlçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."