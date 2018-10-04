Batman'da şehit sayısı 7'yi yükseldi

Yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada; Siirt’te üç, Irak'ın kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK’lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre yedi asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.”

TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'te 3, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde 10 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Siirt kırsalına 3 Ekim, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine 4 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde Siirt'te üç, Irak kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.