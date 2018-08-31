Batman şehitlerinin isimleri belli oldu

Batman'da PKK ile çatışma çıktı. Çatışma sonucu iki asker şehit oldu. İsimleri belli olan şehitlerin ailelerine acı haber iletildi

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın (23) Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Recep Turan'ın kardeşi Berat Turan'ın da Siirt'te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ACISI

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in (25) Samsun'daki baba evine ateş düştü.

Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in şehit olduğu haberi, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haber alan baba Yusuf ile anne Saime ve iki kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, sokağa da dev Türk bayrağı asıldı. Bir ambulans da evine önünde hazır bekletiliyor. Bekar olan Adem Güven'in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.