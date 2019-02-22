Bayburt'ta protokol İstiklal Marşı'nı oturarak dinledi!

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde düzenlenen törende protokoldeki kamu görevlileri ve siyasetçiler, İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkma gereği duymadı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:24

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarında tepki çeken bir olay yaşandı. Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara il genelindeki yüksek mertebeli kamu görevlileri ve siyasetçiler katıldı. Kutlamaların bir bölümünde okunan İstiklal Marşı sırasında protokoldekilerin ayağa kalmaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Etiketler; #protokol #istiklal marşı #kurtuluş #işgal #düşman #bayburt
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