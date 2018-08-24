Bayılan işçiye ilk müdahale doktor başkandan

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde sıcak havadan etkilenip bayılan belediye işçisi Ahmet Kale'ye (41), ilk müdahaleyi Belediye Başkanı AK Parti'li Dr. Hulusi Şevkan yaptı

Akalan Mahallesi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri sürürken, alanında görevli Acıpayam Belediyesi işçisi Ahmet Kale, sıcak havanın da etkisiyle beton zemine düşerek bayıldı. Kale'nin baygınlık geçirdiğini görenler yardımına koştu. Yardıma koşanlar arasında bulunan Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, yerde baygın yatan Kale'ye ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Şevkan'ın müdahalesiyle kendine gelen Kale, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kale'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.