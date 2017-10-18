'Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti' iddiasına açıklama

Sosyal medyada dolanan 'Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti' haberine CHP'den yanıt geldi

'Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti' iddiasına açıklama

Habertürk yazarı olan Sevilay Yıldırım, attığı tweette hastanede tedavi altında olan CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini yazdı. Bunun üzerine sosyal medyada Baykal'ın öldüğü iddiaları dolanmaya başlandı.

Bu iddiaların ardından CHP'li vekiller soluğu hastanede aldı. Hastaneye giden vekillerden Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özel şunları söyledi: "Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."

Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak kötüye gidişin olmadığını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."



 

Etiketler; #chp #deniz baykal #özgür özel
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