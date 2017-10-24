Baykal'ın sağlık durumu nasıl? Hastane açıklama yaptı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal ve kontrol altında olduğu bildirildi

CHP'li Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi. Baykal'ın yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacağı öğrenildi.



Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor.



Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında olan Baykal, bugün ve yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak. Böylece muayene ve tetkik nedeniyle Baykal'ın sık sık uyandırılmasının yaratabileceği travma önlenecek.



Bulgular yarın saat 17.00'de yapılması planlanan değerlendirme toplantısının ardından saat 18.00 civarında sözlü olarak kamuoyuyla paylaşılacak.



