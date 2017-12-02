Baykal'ın tedavisi Almanya'da devam edecek

CHP'li Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın tedavisine Almanya'da devam edeceğini söyledi

Bir süredir hastanede tedavi gören CHP'li Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'ya gideceğini söyledi. İbiş, gidilecek klinikten gün beklendiğini haber gelir gelmez de Baykal'ın oraya gönderileceğini açıkladı.



47 gündür tedavi altında olan Baykal'ın durumunun iyi olduğunu ve bilinçsel olarak fonksiyonlarının yeterli olduğunu belirten İbiş, Baykal'ın yardımla ayakta durduğunu ve sandalyeye oturabildiğini anlattı.



Baykal'ın baş, boyun, el, kol ve bacak hareketlerinin önceki açıklamaya göre daha iyi olduğunu belirten İbiş, Baykal'ın Almanya'da gideceği klinikte tadilat olduğunu, haber gelir gelmez de Baykal'ı o hastaneye gideceğini söyledi.



Baykal'ı basına bilgi verileceği konusunda da haber verdiklerini belirten İbiş, Baykal'ın kamuoyuna, basın çalışanlarına sevgisini ilettiğini söyledi.





