Baykal: Kılıçdaroğlu 'aday değilim' diyorsa...

CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP’nin 2019 için cumhurbaşkanı adayını belirlemesi gerektiğini belirterek, “Genel Başkan ben adayım diyorsa, doğal olarak o adaydır. Eğer ‘ben aday değilim’ diyorsa derhal kurultayını olağanüstü çağırıp genel başkan olarak kimi istiyorsanız seçin o adayınız olacaktır demesi lazım ” dedi

CHP'li Deniz Baykal, CNN Türk'e yayınlanan programda Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.



Deniz Baykal şunları söyledi: “Yerel siyasetin ötesinde, ulusal siyasetin artık tek hedef var, cumhurbaşkanlığı. Bunun gereği yüzde 49 olarak ifade ettiğimiz ‘Hayır’ dayanışmasını daha da büyütecek bir anlayış içerisinde siyaset tarzı. Parti artık kendisini bir ölçüde aşmak zorunluluğu ile karşı karşıya, bunu anlamamız lazım. 49’u yakalayabildiği ve arttırabildiği ölçüde yararlı olabilir.



Şimdi nedir mücadele, mücadele bu getirilen yeni anayasa içinde cumhurbaşkanlığını biz kapalım da biz o yetkileri kullanalım da. Hedef o da ne yapmak üzere hedef? O yetkileri kullanmak için değil. O, bu anayasanın kabul edilemez olduğunu, bu anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğini, sistemi, tek adam olmak için değil, kimsenin tek adam olmayacağı bir anayasal düzeni inşa etmek için ve kendisi de tek adam olmama vaad ederek gelecek. Doğru bir anayasal düzeni yeniden inşa eder ve gelirken de tek adama tanınan yetkileri önemli bir kısmını kullanmayı reddeder. Birisinin öncülük yapması lazım. Öncülük yapma görevi de ana muhalefet partisinindir.



Genel Başkan ben adayım diyorsa, doğal olarak o adaydır. Tabi bu yetmez derhal koalisyon ortaklarıyla kaynaştırılması onlarla ilişkilerin gelişmesi lazım. İlk önemli karar Sayın Genel Başkan’ın alması gereken karardır. Adayım derse aday arama gündemden kalkar ve o adayı topluma kabul ettirme sağlama çalışmasıdır. İki sene gayret göstermemiz gereken süredir. 49 gidiyor kardeşim, 49’u tutmanın yolu bu.



Eğer ‘ben aday değilim’ diye bir karar alırsa Genel Başkan, ne yapacağız. CHP, cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul eden, talep eden veya ikna edilen ne kadar insan varsa onların tümünü derhal kurultayını olağanüstü çağırıp, o kurultayda genel başkan olarak kimi istiyorsanız seçin o adayınız olacaktır demesi lazım.



Abdullah Gül açıklaması



Kılıçdaroğlu sadece çekilsin demiyorum



Devrim teklif ediyorum

Abdullah Gül çıkarsa çok büyük başarı şansı olur' deniliyor, katılıyor musunuz? sorusuna şu yanıtı verdi:"Eğer çıkarsa bu ciddi bir tablodur. Sayın Gül, cumhurbaşkanı adayı olmayı, bu siyasi bağlantıları dikkate alarak, bu 49'urencide etmeyecek bir anlayış içinde aday olarak çıkma eğilimi sergilerse ona bakılır. Varsa öyle bir niyeti Sayın Gül'ün değerlendirilmesi gerekir."Hatta ileri gidelim bir yöntem bulalım, MHP’nin üyelerinin tümü, Saadet Partisi’nin üyelerinin tümü, Demokrat Parti, Doğru Yol, ANAP kim varsa tümü, bir seçmen olarak belirleyelim. (HDP’yi katmadınız) Bir parti olarak Genel Başkanları içerde şu anda, Ahmet Türk’ü ben pekala Kürt oylarının temsilcisi olarak kabul ettim. Daha geniş tabanın da doğru olacağına inanıyorum. Bir yöntem bulalım, güvenilirliğini bu konunun uzmanları garanti etsin. Toplumu ayağa kaldırma bakımından önemli.(Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa çekilsin) Sadece çekilsin demiyorum. Cumhurbaşkanı adayını genel başkan olarak CHP kurultayı seçsin diyorum. (Bunun için bırakması gerekmiyor mu?) Elbette o çağıracak zaten. Kurultayı toplayacak, başka çıkış yolu yok. Bazıları için üzüntü verici, tedirginlik yaratıcı olabilir. Birinin söylemesi gerekiyor, bu da benim görevim.”“Bütün üyelerin katılım ile yapalım, o önce bizim genel başkanımız olsun, sonra cumhurbaşkanı adayımız. Bana sorarsa diyorum ki, ‘arkadaşım sen bu yüzde 49,5 ile yakın ilişkiye gir, onlarla sık sık toplantı yap, platform oluştur, onları birbirine kabul ettir. Onları bu havaya sok, heyecanı hisset ve hissettir. Öyle bir dünyadayız ki, Türkiye’nin o dünyada donanımlı olması lazım. Biz buna gayret gösteriyoruz diye abilik CHP’ye düştüğü için yapmalı böyle bir platform inşa edilmelidir. Devrim teklif ediyorum. Bu benim iliklerime kadar hissettiğim bir olay. Bu bir devrimdir. Seçildiğimiz takdirde hâkim atama yatkisini kullanmayacağız. Bunu başarabiliriz.”