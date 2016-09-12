Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, IŞİD'den arındırılarak sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılan Tankçı Uzman Çavuş Akif Güleş, geçen 6 Eylül günü Suriye'nin Rai bölgesinde terör örgütü IŞİD mensuplarının düzenlediği ve 3 silah arkadaşının şehit olduğu roketli saldırıda ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edilen Uzman Çavuş Güleş, dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.5 kardeşin en küçüğü olan Güleş'in cenazesi sabah saatlerinde Adana'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adıyaman'a gönderildi. Havaalanında protokol üyeleri ve yakınları tarafından karşılanan Güleş'in, Türk bayrağına sarılı tabutu konvoy eşliğinde merkeze bağlı Doyran Köyü'ne getirildi ve baba evinde helallik alındı.Türk bayrağına sarılı tabutu ile son kez getirildiği evde şehidi annesi Selvi, babası Bayram Güleş, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Şehidin yakınları tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.Şehit Uzman Çavuş için köy meydanında düzenlenen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Adnan Boynukara, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, protokol üyeleri ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi'nin kaldırdığı cenaze namazının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi köy mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.Uzman Çavuş Akif Güleş ile birlikte 'Fırat Kalkanı' harekatı kapsamında Suriye'nin Cerablus ve Rai bölgelerinde PYD ve IŞİD saldırılarında şehit olan asker sayısı 8'e yükselmiş oldu.