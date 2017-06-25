Bayram sabahı Kapadokya semalarında uçtular

Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ve doğal vadileriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da, sıcak hava balonları bayram tatilinde bölgeyi tercih eden yerli turistler için havalandı

Ramazan Bayramı tatili için Kapadokya'ya gelen turistler, bayramın ilk günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülen balonlardaki turistler, güneşin doğuşuna da Kapadokya semalarında şahitlik etti. Göreme beldesindeki uçuş alanından yükselen onlarca sıcak hava balonu Kapadokya'nın güzelliğine renk kattı.



Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde Kapadokya'yı tercih eden turistlerin günü gökyüzünde karşıladığını belirtti.



Hava koşullarının iyi olması sayesinde turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı bulduğunu dile getiren Dinler, şöyle devam etti:



"Hava şartları çok uygundu bugün, onlarca balon havalanarak Kapadokya'nın vadilerini turistlere keşfetme imkanı sundu. Bu aslında güzel bir başlangıç oluyor çünkü insanlar ilk gün Kapadokya'yı keşfediyor ve en azından aşağıdan görünenin yukarıdan nasıl gözükebileceğini görüyor. En azından bölge hakkında fikir sahibi oluyor. Bayrama böyle bayram havasında başlamak gayet keyifli oldu."



Kapadokya bölgesinin sıcak hava balonculuğunun dünyadaki merkezi konumunda olduğunu ifade eden Dinler, tura katılanların çok geniş bir alana yayılmış muhteşem bir manzarayı doyasıya seyredebildiğini söyledi.



Sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya'yı gökyüzünden keşfedenlerden Ece Eryaşar, İstanbul'dan bayram tatili için geldiğini aktararak "Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bayramı gökyüzünde karşılayacak olmaktan dolayı mutluyum. Bölgenin yerden gördüğümüz büyüleyici doğasını gökyüzünden daha detaylı göreceğiz." dedi



Fransa’dan geldiğini ve ailesiyle balon turuna katıldığını anlatan Halil İnce ise "Ailemle birlikte bayramda balonla uçmak çok güzel bir duygu. Kapadokya'ya ilk defa geldim doğa harikası bir yer. Çevremdeki arkadaşlarıma bu güzelliği görmeleri için tavsiyede bulunacağım." diye konuştu.



Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turları ortalama 1 saat sürüyor. Katılımcılar ise bu hizmet karşılığında kişi başı 100 ila 150 avro ücret ödüyor.

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