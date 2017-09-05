Bayram şekeri bu kez can aldı!

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.