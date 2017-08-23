Bayram tatili 10 güne çıktı ama herkese değil!

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Turizmcinin tatili 10 güne çıkarma talebine hükümet de destek verdi. Tatil 10 güne çıktı ancak bu tatilden kimler yararlanabiliyor?

Kurban Bayramı'na sayılar günler kaldı. Hükümet, turizmcilerin çağrılarına kulak verdi ve bayram tatilini 10 güne çıkardı. Ancak özel sektör çalışanları hiç heveslenmesin tatil sadece memurlar ve belediye çalışanları için 10 gün.



Turizmcilerin çağrısı üzerine Bakanlar Kurulu'nda tatilin uzatılması konusu da yer aldı. Buna göre 28-29 Ağustos günleri tam gün, 31 Ağustos da yarım gün idari tatil olarak ilan edildi. Böylece Kurban Tatili, 10 güne uzamış oldu. Tatilin uzaması müjde olarak duyruldu. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da özel sektör çalışanları arka planda kaldı. Tatil sadece memurlar ve belediye çalışanları için 10 gün oldu. Özel sektör çalışanları için ise bayram sadece 4 gün. Ancak bazı özel sektör kurumları bu idari izni uygulayabilir. Çalıştığını kurum idari izin uygularsa, özel sektör çalışanları da 10 gün tatil yapabilir ve gerek maaş gerekse izin günü açısından bir hak kaybı yaşamaz.





