Bayrama giden 22 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den şu ana kadar 22 bin 205'i Türkiye’ye döndü

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeli'lerin dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeli'ler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giderek doğdukları veya yakınlarının yaşadıkları bölgelerde Ramazan bayramını geçirdi. Bayramın bitmesinin ardından Suriyeliler, yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek geri dönüşler nedeniyle Suriyeli'ler, hem Azez'deki Es Selame hem de Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.



Türkiye'den bayram öncesi ülkesine giden 68 bin 238 Suriyeli'den şu ana kadar 22 bin 205'inin geri döndüğü öğrenilirken, yetkililer Suriyeli'lerin dönüşlerinde sıkıntı yaşamamaları için gece geç saatlere kadar sınır kapısında işlemlerini yapıyor.