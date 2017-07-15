Bayramda giden Suriyelilerden 9 bini geri dönmedi

Ramazan Bayramı'nda ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin, Türkiye'ye dönmeleri için verilen süre sona erdi. Bayramı ülkesinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 59 bin 200'ü verilen süre içerisinde yeniden Türkiye’ye döndü, 9 bin 38'si ise dönmedi

Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine geçiş yaptı. Suriyelilerin Türkiye'ye dönmek için verilen süre sona erdi. Suriyeliler, için valiliğin dönüş için tanıdığı son tarih olan 14 Temmuz'da, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’ndan yeniden Öncüpınar Sınır Kapısı'na geçti. Eşyaları ile üst aramaları yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amacıyla tedavi edildi ve 0- 15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapıldı. Sınır kapısında otobüslere bindirilen Suriyeliler, Kilis'e geçti. Bayramı ülkesinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 59 bin 200'ü verilen sürede Türkiye'ye dönerken, 9 bin 38'i ise kalmayı tercih etti.