Bayramda kaç gün tatil?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramında idari izin kararı alınmadığını belirtti. Buna göre, çalışanlar bu bayram tatilinde 3,5 günlük izinle yetinecekler

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.

ÇALIŞANLAR 3,5 GÜNLÜK TATİLLE YETİNECEKLER

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran Cuma günü. Ramazan Bayramı üç gün kutlanıyor. Yani 15, 16 ve 17 Haziran bayram tatili oluyor. Ancak geçtiğimiz sene 24 Haziran Cumartesi gününe denk gelmişti. 25-26-27 Haziran'da bayram tatili olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, bayram sonrası öğretmenlere idari izin vermişti. Öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılmıştı. 30 Haziran da Cuma gününe denk gelmişti. Bu durumda pek çok kişi geçen sene 9 gün tatil yapmıştı. Bu sene de 9 günlük beklenti olsa da henüz bu karara bağlanmış değil. Ramazan Bayramı tatilinde karar Bakanlar Kurulu'nda. Ancak Arefe günü Perşembe'ye denk geldiği için uzun bir bayram tatili görünmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, aksi bir karar olmazsa zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 7-8 HAZİRAN'DA YATIRILACAK

Emeklilerle ilgili bazı konular bulunduğunu belirten Bozdağ, "Özellikle bayram ikramiyelerine ilişkin Meclis'te yasal değişiklik yapıldı. Bu çerçevede Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşlarımız da bayram ikramiyesini 8 Haziran'da alabileceklerdir." dedi.