Bayramda yola çıkacaklara uyarı geldi

Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Vekili Dr. Suat Sarı, bayramda gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmesi, yola çıkarken ağır yemekler yenmemesi, araç kullanırken bir şeyler atıştırılmaması ve yolda uyku getirecek ayran veya yoğurt tüketilmemesi gerektiğini belirtti

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı'nda alınan tüm tedbirlere rağmen, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda, 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 617 kişinin de yaralandığını anlatarak, bayramda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Suat Sarı, şöyle devam etti:

"Genel istatistikler çerçevesinde yaralıların bir ay izlenmesi sonucu, geçmişteki gerçekleşmelerden ölü sayısının 250 olacağını ve bunların yüzde 10'unun sakat-engelli kalacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde yılda ortalama 1,5 milyon adet kaza olmakta, 300 bin kişi yaralanmakta, 7 bin 500 kişi ölmekte, binlerce insan ise sakat kalmakta ve engelliler sınıfına dahil olmaktadır. Trafik kazalarının ülke ekonomisine zararı, yıllık 6,5 milyar ABD dolarıdır."

"10 yaşından küçük çocuklarınızı, arka koltuğa oturtun"

Sarı, Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği'nin, 14 ilde temsilciliği bulunan, ilkokul çocuklarına, lise ve üniversite gençlerine eğitim veren, trafik kazalarına karşı alınması gereken önlemler hakkında toplumu bilinçlendiren sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatarak, hazırladığı verilerin önem arz ettiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nda sürücülerin alması gereken tedbirlere değinen Sarı, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bayramda gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmeli, yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli, sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir. Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir. 200-250 kilometre de bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, kesinlikle dinlenme ve ihtiyaç molası verilmelidir. Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu, vücudu sıkmayan yapışmayan terletmeyen gömlek, şort gibi giysileri tercih etmeli, terlik giyilmemeli, fren ve debriyaj da sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir. Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelemelidir.

Ayrıca 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Bebekler için mutlaka oto koltuğu kullanınız. Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız. Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. Bölünmüş yollarda hız sınırları otomobiller için azami 110 kilometre hız, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınızın azami 50 kilometre olmasına dikkat ediniz."

Sarı, bayram tatiline giderken araç bakımlarının yapılması gerektiğini işaret ederek, "Araç bakımlarını yaptırdıktan sonra uzun yola çıkmadan lastik basınçları kontrol edilmeli, yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir." ifadelerini kullandı.