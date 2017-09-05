Bayramın acı bilonçosunu Bakan açıkladı: 122 ölü!

İçişleri Bakanlığı'nca, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 122 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Son 9 yılda, 9 gün bayram tatili olan 5 yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, 2017 yılı bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre, yüzde 20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana geldi

İçişleri Bakanlığı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karayollarında 2016 yılındaki Kurban Bayramı'na göre, pik saatler esas alındığında bu bayramdaki araç yoğunluğunda yaklaşık yüzde 20 oranında artış olduğu belirtildi.





6 BİN 635 EKİP VE 52 BİN 936 PERSONEL GÖREV YAPTI



Bayramda yaşanan araç yoğunluğunun, son yılların en fazlası olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Bayram tatili öncesi, süresi ve sonrasında güvenli yolculuk yapılabilmesi için bir dizi tedbir alınarak, çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bu bayram için diğer bayramlarda görevlendirilen ekip ve personel sayısı iki katına çıkarılmış, toplamda 6.635 ekip ve 52.936 personel görevlendirilmiş, trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri öne çıkarılmıştır. 24.08.2017 ve 03.09.2017 tarihlerinde jandarma ve polis trafik ekiplerince müşterek olarak Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (5) ve (6) gerçekleştirilmiştir. İki denetimde 353.963 araç/sürücü denetlenmiş, 34.054 ceza uygulanmış, 6.026 araç trafikten men edilmiş, 144 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, 9 çalıntı araç, 164 aranan şahıs yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığımızca, bayram süresince kazaların azaltılması amacıyla yoğun bir kamuoyu bilgilendirme faaliyeti yürütülmüş, bu kapsamda tüm GSM operatörleriyle mola noktalarında ve navigasyonlar (Yandex) aracılığıyla kazaların yoğunlaştığı bölgelerde (1.800 noktada) uyarıcı mesaj gönderilmiştir. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından, köşe yazarları ve görsel medya kurumlarına 'frene değil, kurala güven' içeriğiyle trafikte farkındalığı artırmak amacıyla mektup gönderilmiş olup; 17 köşe yazarı 31 defa köşesinde yer vermiş, 10 haber sunucusu ekranlarında 'frene değil, kurala güven' ile ilgili kampanyaya destek vermiş, ana haberlerde 207 defa trafik bilgilendirme haberleri yer almıştır.





28 DRONE, 10 SAAT TRAFİK DENETİMİ, 525 KURAL İHLALİ



Araç içerisinde kemer takmayla ilgili (özellikle arka koltukta) sosyal medyada farkındalık oluşturulmuştur. Trafik güvenliğine yönelik 33 kamu spotu hazırlanmış, ulusal/yerel TV kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmıştır. 69 ilde 291 adet maket/model trafik ekip aracı güzergaha yerleştirilerek trafik denetimlerinde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla kullanılmıştır. 81 ilde, görünür bütün kavşaklar ve il, ilçe giriş çıkışlarında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla uyarıcı afişler asılmıştır. 24 güzergahta otobüslere sivil yolcu olarak bindirilen 24 merkez personeli tarafından bindiği araç sürücüsü denetlenerek, ihlali görülen 9 sürücüye 12 adet ceza uygulanmıştır. 41 merkez personelinden oluşan 14 ayrı sivil ekip, tedbirleri ve ekipleri denetlemek üzere görevlendirilmiştir. 24 ilde 28 adet drone ile 110 saat trafik denetimi yapılarak, 525 adet kural ihlali bildirilmiştir. Trafik yoğunluğu olan 6 ilde 43 güzergahta 66 saat süreyle helikopter ile trafik denetimi yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet kural ihlali bildirilmiştir.



Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2.155 km otoyol ağında ortalama hız denetimi yapılmıştır. Kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta her 10 km'ye bir ekip görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1.073.086 araç/sürücü denetlenmiş, eksikliği görülen 170.895'ine (%15,9) ceza uygulanmıştır. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapılmıştır. Bu kazaların oluş şekli ve zamanları incelendiğinde; kazaların çoğunluğu 18:00 - 22:00 saatleri ile 04:00 - 08:00 arasında gerçekleşmiştir. Kazaların büyük bir çoğunluğunun tek araçlı, yoldan çıkma, refüj, banketlere ve duran araç/engel/cisme çarpma, savrulma şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Meydana gelen kazalarda kavşak kazalarının ve yayaya çarpma kazalarının önemli bir yer tuttuğu tespit edilmiştir.





'KAZA KARA NOKTALARI'NDAKİ ÖLÜMLÜ KAZA SAYISINDA DÜŞÜŞ



Alınan tedbirler sonucunda, kazaların yoğunlaştığı 20 güzergahta daha önceki yıllarda meydana gelen kazalarda ortalama 10 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu bayramda bu noktaların tamamında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Motosikletlerle ilgili yapılan uygulama ve alınan tedbirler sonucunda 2017 Ramazan Bayramı'nda motosikletli ölümlü kaza sayısı 11'iken bu bayram ölümlü kaza sayısı 3'e düşmüştür. 2016 yılının tümünde kazalarda günlük ortalama 20 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu bayramda trafik yoğunluğu ve seyir süreleri artmasına rağmen alınan tedbirler sayesinde şu ana kadar elde edilen verilere göre günlük ortalama 12 vatandaşımız hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, son dokuz yılda dokuz gün bayram tatili olan beş yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, 2017 yılı bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre %20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında %15 bir azalma meydana gelmiştir.





ARAÇ YOĞUNLUĞU YÜZDE 20 ARTARKEN, ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ OLDU



Alınan tüm tedbirlere rağmen, maalesef 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bakanlığımızca, trafikte meydana gelen can kayıplarının azaltılması amacıyla günlük meydana gelen kazaların analizleri yapıldığı gibi, bu bayramda da meydana gelen kazaların analizleri ve alınan tedbirler gözden geçirilerek, önümüzdeki bayram dönemlerinde, trafik kazalarından kaynaklı yaralanmaları ve ölümleri azaltmaya yönelik ilave tedbirler planlanarak, bu yönde çalışmalar artırılacaktır.





FRENE DEĞİL, KURALA GÜVEN



Bayram süresince trafik ile ilgili alınan tedbirler ve kamuoyu oluşturma çalışmalarına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, basın yayın organlarımıza, köşe yazarlarımıza, haber sunucularımıza, sanat ve spor camiamıza, sosyal medya fenomenlerimize ve tabi ki kurallara uyan ve birbirlerini uyaran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli olan karşılaştırmalı istatistikler değil, trafik konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturarak bir kişinin hayatını kurtarmaktır. Söz konusu insan hayatı olduğunda istatistiklerin bir anlamı ve önemi yoktur."