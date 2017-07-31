BBC, Dünya Şampiyonu kağıt toplayıcısının belgeselini çekti!

BBC, 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan atık kâğıt toplayıcısı Kadir Dalkıran'ın belgeselini çekti

Antalya’da mart ayında düzenlenen Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası’nda, Rus rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan 18 yaşındaki sporcu Kadir Dalkıran dünyanın gündeminde.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı dövüşte zirveye çıkan atık kâğıt toplayıcısı Kadir’in belgeselini çekti. Genç sporcunun gündüzleri Yalova'da atık kâğıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunduğuna dikkat çeken belgeselde, yaşadığı maddi zorluklara rağmen dünya kürsüsüne çıkması Sylvester Stallon’un Oscarlı filminin ana karakteri Rocky Balboa’ya benzetiliyor.





KÂĞIT TOPLARKEN SALONA GİRDİ, HAYATI DEĞİŞTİ



Kağıt toplarken merak ettiği için spor salonuna girmesiyle hayatının değiştiğini belirten Kadir Dalkıran şunları anlatmıştı:



“Biz geçimimizi ailecek kağıt ve karton toplayıp satarak sağlıyoruz. Okumak istiyordum ama yaşam şartları maalesef buna izin vermedi. Ortaokulu bitirdikten sonra şu anda açık liseye devam ediyorum. En büyük özlemim futbolcu olmaktı. Ama olmadı. Bu sporla tanışmam tamamen tesadüf. Karton ve kağıt topladığım bir gün Yalova'da spor salonu üzerinde ‘MMA’ yazan tabela gördüm. Ne olduğunu çok merak ettim. Başta içeriye girmeye çekindim. Sonra arkadaşlarımla girdik. O atmosfer beni çok etkiledi. Orada şu andaki hocam olan İbrahim Yıldız’la tanıştık. İdmanlara katıldım. Bir iki hafta geçtikten sonra hocam bana bu sporu ciddi anlamda yapıp yapamayacağımı sordu. Devam edeceğimi söyledim ve bugünlere geldik. Antalya'daki yarışmalara kadar 7 kez Türkiye şampiyonluğum, bir kez de Avrupa üçüncülüğüm oldu. Antalya'da ise Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldum."





"ŞAMPİYON GİBİ BESLENEMİYORUM"



Kağıt ve karton toplayarak günde 30- 40 lira arasında kazandığını anlatan Kadir Dalkıran, yeterince beslenemediğini söylemişti:"Benim gibi sporcuların çok iyi beslenmesi gerekir. Günlük kalori ihtiyacını almaları şart. Ben bunu yapamıyorum. Bırakın kalori ihtiyacımı almayı, evin ihtiyacını karşılayamıyoruz. Bu benim için dezavantaj. Şampiyon olduktan sonra daha büyük başarılara imza atacağıma inandım. Ama sponsor bulamadım: Demet Akalın aradı bana ekibinde bir iş vereceğini söyledi. Daha sonra bu konuda gelişme yaşamadık, sonuç alamadık. Bana sahip çıkacak sponsor bulursak çok daha güzel sonuçlar alacağıma inanıyorum."



KENDİSİNİ GÖSTEREN BİR SPORCUYDU



MMA Yalova İl Temsilcisi ve Kadir Dalkıran’ın antrenörü İbrahim Yıldız ise Kadir’le olan ilk tanışmalarını anlatmıştı. Yıldız, “Kadir ilk kez kalabalık arkadaş grubuyla geldi. Daha sonra antrenman sürecine girdi. Kendisini gösteren bir sporcuydu. Onda bir yetenek görmüştük. Kadir’in azmi, istikrarı ve disipliniyle bunu başarabileceğini görüyorduk.