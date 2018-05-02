Bebeği çantaya koyup sokağa bıraktılar!

Esenler'de çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi

Bebeği çantaya koyup sokağa bıraktılar!
02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:59

Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde önceki gün bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bebek #bebek sokak
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