Bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Burdur'un Çavdır ilçesinde Özlem Çelikli'nin (28) doğum için gittiği hastanede kız bebeği ölü doğdu. Baba Mutlu Çelikli (30), bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Çavdır ilçesinde oturan Mutlu Çelikli, dördüncü çocuğuna hamile olan eşi Özlem Çelikli'yi 2 Nisan Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında kontrol için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doğum için hastaneye yatan Özlem Çelikli'ye, iddiaya göre 2 gün suni sancı verildi. Daha sonra doğuma alınan Çelikli'ye bebeğinin ölü doğduğu söylendi.



Baba Mutlu Çelikli, "Pazartesiden beri suni sancı veriyorlar. 'Sezaryenle alın' dedim, almadılar. NST (doğum öncesi bebeklerin kalp atışının dinlendiği oda) odasında çocuk öldü. Hastane yetkilileri, 'doğum anında her şey olabilir' dedi. Ama benim çocuğum doğum anında ölmedi. NST odasında öldü. Sorumlular hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Doktordan şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.



Bebeğin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: